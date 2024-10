America PAC verschenkt zudem jeden Tag eine Million Dollar an einen zufällig ausgewählten Unterzeichner seiner Online-Petition. Dafür kommen nur registrierte Wähler in umkämpften Staaten infrage. Das Justizministerium hat America PAC einen Brief geschickt, in dem es davor warnt, dass die Millionen-Dollar-Werbegeschenke gegen Bundesrecht verstossen könnten, wie CNN am Mittwoch berichtete.