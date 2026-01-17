Musk, der OpenAI im Jahr 2018 verliess und nun mit xAI und dessen Chatbot Grok ein Konkurrenzunternehmen betreibt, wirft dem ChatGPT-Entwickler vor, mit der Umwandlung in ein gewinnorientiertes Unternehmen seine Gründungsabsichten verletzt zu haben. Er ⁠habe etwa 38 Millionen Dollar beigesteuert, was 60 Prozent der frühen Anschubfinanzierung von OpenAI entsprochen habe. «So wie ein früher Investor in ein Startup Gewinne erzielen kann, ​die um ein Vielfaches höher sind als seine ursprüngliche ‌Investition, sind es auch die unrechtmässigen Gewinne, die ‍OpenAI und Microsoft erzielt haben – und auf deren Herausgabe Herr Musk nun Anspruch hat», ​heisst es in dem Dokument. Die Berechnungen stammen demnach von seinem Sachverständigen.