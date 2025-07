So hatte Musk im April die Rücknahme von Trumps hohen Einfuhrzöllen gefordert, was Trump aber ablehnte. Im Mai zog sich Musk bei Doge zurück. Anfang Juni hatte Musk Trumps Steuergesetz als «ekelhafte Abscheulichkeit» bezeichnet. Trump hatte daraufhin erklärt, der einfachste Weg, viele Milliarden Dollar im US-Haushalt zu sparen, bestehe darin, die staatlichen Subventionen und Verträge für Musk zu streichen. Musk hatte daraufhin geschrieben: «Ohne mich hätte Trump die Wahl verloren.» Anfang Juli war der Streit erneut aufgeflammt. Musk hatte schon vor Wochen auf seinem Kurznachrichtendienst X Nutzer abstimmen lassen, ob es an der Zeit sei, eine neue politische Partei in den USA zu gründen, die «die Mitte» repräsentiere.