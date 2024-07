Das Gesetz verbietet es Schulen in Kalifornien, Lehrer dazu zu zwingen, Eltern über mögliche Veränderungen in der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität von Schülern zu informieren. Dafür ist nun die Zustimmung der Kinder erforderlich. Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom hatte das Gesetz am Montag unterzeichnet.