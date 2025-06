Vor allem in Europa ist die Nachfrage nach Tesla-Autos eingebrochen, was Experten auf die alternde Modellpalette, die erstarkte chinesische Konkurrenz und die rechtsgerichteten politischen Aktivitäten Musks zurückführen. Tesla und Musk reagierten zunächst nicht auf Reuters-Anfragen, E-Mails an Afshar wurden nicht zugestellt.