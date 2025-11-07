Auf der Jahreshauptversammlung am Donnerstag (Ortszeit) kündigte er an, die Produktion des zweisitzigen Robotaxis «Cybercab» solle im April beginnen. Zudem solle die Fertigung des Elektro-Lastwagens «Semi» im kommenden Jahr starten. Der neue «Roadster»-Sportwagen solle am 1. April vorgestellt und zwölf bis 18 Monate später produziert werden. Für den dafür nötigen Bau einer riesigen Fabrik für KI-Chips stellte Musk zudem eine mögliche Partnerschaft mit dem US-Konzern Intel in den Raum.