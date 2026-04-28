Von der Gemeinnützigkeit zur Gewinnorientierung

OpenAI wurde 2015 als gemeinnützige Einrichtung zur KI-Forschung gegründet. Vier Jahre später kam OpenAI LP als gewinnorientierte Tochter hinzu. Sie sammelte bei Microsoft und anderen Investoren Milliarden ein, um ‌die KI-Entwicklung zu finanzieren. Inzwischen wurde OpenAI LP in eine sogenannte Public Benefit Corporation (PBC) umgewandelt. In dieser Gesellschaftsform sollen Gewinnorientierung und die Einhaltung sozialer Ziele austariert werden, während gemeinnützige Organisationen ausschliesslich dem Allgemeinwohl verpflichtet sind. Den ursprünglichen Plan, dass der gemeinnützige Teil von OpenAI ​die Kontrolle über OpenAI LP abgibt, hat das Startup wegen des Drucks von Musk aufgegeben.