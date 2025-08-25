Die KI-Firma xAI des Milliardärs Elon Musk hat am Montag bei einem US-Bundesgericht in Texas Klage gegen Apple und den ChatGPT-Entwickler OpenAI eingereicht. Der Vorwurf lautet auf Verschwörung zur Wettbewerbsbehinderung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Apple und OpenAI hätten «die Märkte abgeschottet, um ihre Monopole zu erhalten und Innovatoren wie X und xAI am Wettbewerb zu hindern», hiess es in der Klageschrift. Darin wird Apple und OpenAI vorgeworfen, die Produkte von xAI auch im Apple App Store benachteiligt zu haben. «Ohne den Exklusivvertrag mit OpenAI hätte Apple keinen Grund, die X-App und die Grok-App nicht prominenter in seinem App Store zu platzieren», erklärte xAI.