Die Künstliche Intelligenz Grok auf der Social-Media-Plattform X von Elon Musk hat wegen der Erstellung sexualisierter Bilder von Frauen und auch Minderjährigen international eine Welle der Empörung ausgelöst.
In Frankreich haben Minister Strafanzeige gegen X erstattet und bezeichneten die «sexuellen und sexistischen» Inhalte als «offensichtlich illegal», während Indien Aufklärung fordert. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag (Ortszeit) berichtete, können Nutzer mit einfachen Eingaben Fotos von Personen digital so verändern lassen, dass diese nur noch leicht bekleidet oder fast nackt erscheinen.
Eine Reuters-Analyse ergab, dass Grok in zahlreichen Fällen solche Aufforderungen umsetzte. Musk selbst reagierte auf die Kontroverse mit Lach-Emojis. Experten zufolge war diese Entwicklung vorhersehbar. Sie hatten das Unternehmen xAI von Musk bereits vor einem möglichen Missbrauch der Technologie gewarnt.
(Reuters)