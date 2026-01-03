In Frankreich haben ‌Minister Strafanzeige gegen X erstattet und bezeichneten die «sexuellen und sexistischen» Inhalte als «offensichtlich illegal», während Indien Aufklärung fordert. Wie die Nachrichtenagentur ⁠Reuters am Freitag (Ortszeit) berichtete, können Nutzer mit einfachen Eingaben Fotos von Personen digital ​so verändern lassen, dass ‌diese nur noch leicht ‍bekleidet oder fast nackt erscheinen.