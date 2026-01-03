Die Künstliche Intelligenz Grok auf der Social-Media-Plattform X ‌von ‌Elon Musk hat wegen der Erstellung sexualisierter Bilder von Frauen und auch Minderjährigen international ​eine Welle der Empörung ausgelöst. ‌

In Frankreich haben ‌Minister Strafanzeige gegen X erstattet und bezeichneten die «sexuellen und sexistischen» Inhalte als «offensichtlich illegal», während Indien Aufklärung fordert. Wie die Nachrichtenagentur ⁠Reuters am Freitag (Ortszeit) berichtete, können Nutzer mit einfachen Eingaben Fotos von Personen digital ​so verändern lassen, dass ‌diese nur noch leicht ‍bekleidet oder fast nackt erscheinen.

Eine Reuters-Analyse ergab, ​dass Grok in zahlreichen Fällen solche Aufforderungen umsetzte. Musk selbst reagierte auf ‌die Kontroverse mit Lach-Emojis. ⁠Experten zufolge war diese Entwicklung ‌vorhersehbar. Sie hatten das Unternehmen xAI von Musk bereits ‍vor einem möglichen Missbrauch der Technologie gewarnt. 

(Reuters)