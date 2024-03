Der Betreiber SpaceX gab am Donnerstag nach einem gut eine Stunde langen Flug bekannt, die unbemannte Kapsel sei entweder beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerstört worden oder in den Indischen Ozean gestürzt. Der Flug wurde trotzdem zunächst als deutlicher Fortschritt für das Projekt gewertet, das nach Musks Plänen langfristig Menschen bis zum Mars bringen soll. Nasa-Chef Bill Nelson gratulierte auf X zu «einem erfolgreichen Testflug». Die beiden ersten Tests waren Minuten nach dem Start mit Explosionen abrupt zu Ende gegangen.