Venezuela:

Seit Wochen schaukelt sich der Konflikt vor der Küste Venezuelas hoch. Trump hatte ein hartes Vorgehen gegen Drogenschmuggler in der Karibik angekündigt und mehrere Schiffe in internationalen Gewässern zerstören lassen. Zahlreiche Menschen starben. Im September vermischte er die Warnungen auch mit der Forderung, dass Venezuela abzuschiebende Landsleute aus den USA zurücknehmen müsse. «Bringt sie sofort aus unserem Land raus, sonst wird der Preis, den ihr dafür zahlen müsst, unermesslich sein!», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. In den vergangenen Tagen wurden US-Marineverbände in der Südkaribik zusammengezogen.