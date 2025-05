Eine der Studienteilnehmerinnen ist Kay von Mérey (28), mit Berufserfahrung im Finanzbereich, in der Pharmaindustrie und beim IKRK, bevor sie den Circle of Young Humanitarians mitbegründete. «Finanzkrise, Klimakrise, Corona, Krieg in der Ukraine. Wir Jungen sind mit Krisen aufgewachsen. Das hat uns geprägt.» Das Resultat kann von Mérey also nicht überraschen.