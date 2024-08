Die Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) reklamierte das Attentat für sich. Der Anschlag sei von einem «Soldaten des Islamischen Staates» ausgeführt worden, erklärte der IS in seinem Kanal im Kurznachrichtendienst Telegram. «Er hat den Angriff als Rache für Muslime in Palästina und überall ausgeführt.» Der IS belegte die behauptete Urheberschaft zunächst nicht.