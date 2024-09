Bei Harland & Wolff in Belfast war einst der Luxusdampfer «Titanic» gebaut worden, der 1912 auf seiner Jungfernfahrt im Nordatlantik gegen einen Eisberg stiess und sank. Heute erinnert ein Museum an der Werft an das Schiff und die Katastrophe mit fast 1.500 Toten./bvi/DP/jha