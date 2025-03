Auch die von US-Präsident Donald Trump verordneten Zollerhöhungen könnten die Nachfrage nach Palantirs Analysediensten für Lieferketten und Logistik weiter ankurbeln. Genau so die geplanten Erhöhungen der Militärbudgets in Europa, die durchaus eine Chance für Wachstum bieten. In den letzten zwölf Monaten haben die Titel über 200 Prozent zugelegt, also könnte aktuell ein entscheidender Zeitpunkt sein, an dem die Kurslinie ihren Weg nach oben fortführt.