«Hat an den Märkten nichts zu suchen»

Und wie viel Wahrheit steckt in dem Diagramm? Gemäss Andreas Hackethal, Wirtschaftsprofessor am Frankfurter Leibniz-Institut, erstaunlich wenig: Zugrunde liege vor allem das langjährige Bedürfnis von Marktteilnehmern, in den zufälligen Aktienbewegungen langfristige Gesetzmässigkeiten zu erkennen, sagt er im «Handelsblatt». Zudem beruht Benners Theorie zu den Wirtschaftszyklen nicht auf ökonomischen Analysen, sondern auf der damaligen Sonnenaktivität und ihrem Einfluss auf die Ernteerträge. Das habe an den Märkten nichts zu suchen, so das Fazit des Experten.