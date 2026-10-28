Hervorgehoben wird bisweilen aber auch die grösser gewordene Robustheit der in Zürich ansässigen Gesellschaft: «Das Management um CEO Andreas Berger hat hervorragende Arbeit geleistet, um Swiss Re zu einem widerstandsfähigeren Unternehmen zu machen», schrieb Matteo Lindauer, zuständiger Analyst des Vermögensverwalters Vontobel, in seiner Notiz von Mitte Oktober. Ein gutes Beispiel für Widerstandsfähigkeit seien die letzten vier Jahre gewesen, in denen Swiss Re die Annahmen für Schadenrückstellungen um durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr erhöht habe, während die Inflation im Durchschnitt um 3 Prozent gestiegen sei. «Dies spiegelt einen umsichtigen Ansatz wider und unterstreicht das Engagement, das Portfolio widerstandsfähiger zu gestalten», so Lindauer.