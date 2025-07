Die Aktien der Privatbank EFG notieren am Donnerstagmorgen an der Schweizer Börse 1,71 Prozent tiefer bei 14,94 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) 0,48 Prozent auf 16'760 Punkte hinzugewinnt. Der Titel hat seit Jahresbeginn 15,5 Prozent zugelegt, auf 52 Wochen steht das Plus bei 13,94 Prozent und erreichte am Mittwoch mit 15,20 Franken den höchsten Stand seit 15 Jahren.