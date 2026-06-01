Nach einer leicht positiven Eröffnung fallen die Aktien von Dottikon ES am Montag im frühen Handel um 2 Prozent auf 304 Franken. Damit setzt sich der Trend vom Freitag fort. Die Aktien des Pharmazulieferers aus Dottikon AG sackten vor dem Wochenende um 21 Prozent ab. Der Titel eliminierte sein Jahresplus und fiel auf den tiefsten Stand seit Mitte November zurück.