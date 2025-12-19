In diesem Jahr reichte die Kursspanne von 76 Dollar im April bis zum Allzeithoch von 179 Dollar im Oktober. Aktuell notieren die in den USA kotierten Aktien rund 20 Dollar unter dem Allzeithoch bei 161,73 Dollar. Schenkt man den Analysten Glauben, ist gar ein Niveau von 246 Dollar realistisch - so zumindest das durchschnittliche Kursziel. Auch der 60-prozentige Anteil von Kaufempfehlungen deutet auf weitere Gewinne hin.
Die Aktie wird derzeit mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 119,76 gehandelt, was die beachtlichen Bewertungserwartungen widerspiegelt. Der Gewinn je Aktie steht bei 0,35 Dollar.
Ein positiver Katalysator für den Anbieter der cloudbasierten E-Commerce-Plattform sind Feiertage und Aktionen wie Black Friday und Cyber Monday. Die Umsätze von Shopify waren an diesen beiden Tag mit einer Höhe von 14,6 Milliarden noch höher als die des Black Friday mit 6,2 Milliarden Dollar, wie die Deutsche Bank in einer Analyse festhält. Gemäss den Experten deutet diese Performance auf eine starke Dynamik hinsichtlich der Hinzufügung von Händlern und der Umsätze auf vergleichbarer Fläche hin, wobei das Unternehmen und möglicherweise auch seine Händler weiterhin Marktanteile im In- und Ausland gewinnen dürften.
KI als Geschäftsmodell
Entscheidender scheint aber das Thema Künstliche Intelligenz (KI) zu sein. Aus diesem Grund hat beispielsweise Wells Fargo kürzlich ihr Kursziel angehoben. Die US-Bank betrachtet Shopify als einen Vermögenswert, dessen Ertragspotenzial noch nicht ausgeschöpft ist und der gut positioniert ist, um erheblich von der Entwicklung KI-gestützter Such- und Entdeckungstechnologien zu profitieren.
«Shopify hat sich so positioniert, dass es überall dort präsent ist, wo online eingekauft wird», konstatieren die Experten von J.P. Morgan. Zu diesem Zweck habe Shopify Partnerschaften mit OpenAI, Perplexity und Microsoft Copilot geschlossen, um den Checkout bei Shopify-Händlern direkt in KI-Chats zu bewerben und zu ermöglichen.
In ihrer Analyse zur Vorstellung der «Winter 2026 Edition» anfangs Dezember - eine zweimal jährlich stattfindende Produktvorstellung - betonen die Analysten zudem die Begeisterung über Sidekick, dem KI-Assistenten für Händler von Shopify. Einhergehend habe das Unternehmen Sidekick Pulse eingeführt, das Geschäftsinhabern personalisierte Empfehlungen und nächste Schritte zum Wachstum und zur Verwaltung ihres Unternehmens liefert. Sidekick sei ihrer Meinung nach ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal auf KMU-Ebene und hat langfristig ein echtes Monetarisierungspotenzial
Neue Einnahmequellen
Weiter prognostiziert der Analyst von Wells Fargo, dass sich der «agentenbasierte Handel» als völlig neue Einnahmequelle für Shopify etablieren wird, die bis 2028 potenziell 4 Milliarden Dollar erreichen und zu wesentlich positiven Anpassungen der Schätzungen für 2026 und die Folgejahre führen dürfte.
Als Beispiel: In dieser Art von Handel wird die komplette Urlaubsbuchung statt auf Booking.com, Hotelwebsites oder Flugportalen, über eine KI-Plattform abgewickelt. Davon profitiert ein Unternehmen wie Shopify, welche die Infrastruktur dafür aufbauen.
Laut des Analysten von Wells Fargo dürften der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis von Shopify bis 2028 die Konsensschätzungen um mehr als 20 Prozent bzw. 50 Prozent übertreffen werden. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten zwölf Monaten ein Umsatz von 10,7 Milliarden Dollar, das entspricht einem Umsatzwachstum von 30,25 Prozent.
Wenn Mut belohnt wird
Einmal mehr ist auch Shopify eine Geschichte, die von Mut geprägt ist. Der CEO, Tobias Lütke, hat damals mit einem Snowboard-Shop geführt aus einer Garage heraus gestartet. Da dies nicht wie gewünscht lief, lancierte der gebürtige Deutsche 2004 Shopify. An die Börse ging das Unternehmen im Mai 2015 zu einem Ausgabepreis von 17 Dollar.
Mittlerweile ist Shopify 210 Milliarden Dollar wert und Lütke zählt mit einem geschätzten Vermögen von 10 Milliarden Euro zu den 100 reichsten Kanadiern. Das Unternehmen hinter dem All-Inclusive-Shopsystem beschäftigt 4'500 Angestellte und über 600'000 Kunden weltweit.