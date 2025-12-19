Ein positiver Katalysator für den Anbieter der cloudbasierten E-Commerce-Plattform sind Feiertage und Aktionen wie Black Friday und Cyber Monday. Die Umsätze von Shopify waren an diesen beiden Tag mit einer Höhe von 14,6 Milliarden noch höher als die des Black Friday mit 6,2 Milliarden Dollar, wie die Deutsche Bank in einer Analyse festhält. Gemäss den Experten deutet diese Performance auf eine starke Dynamik hinsichtlich der Hinzufügung von Händlern und der Umsätze auf vergleichbarer Fläche hin, wobei das Unternehmen und möglicherweise auch seine Händler weiterhin Marktanteile im In- und Ausland gewinnen dürften.