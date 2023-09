«Unseres Erachtens sind die Mittelfristziele mit einem organischen Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent für beide Divisionen sehr ambitiös», so Hüsler. Auch die Margenziele erscheinen ehrgeizig. Ein Erreichen der Ziele würde deutliches Kurspotenzial eröffnen. Allerdings dürften die Investoren aufgrund des jüngst durchzogenen Leistungsausweises operative Fortschritte abwarten, bevor sie sich stärker in der Aktie positionieren.



«Eine länger als erwartet andauernde Baumarktschwäche, stärkere Währungs- und Materialspreisschwankungen sowie ein noch kompetitiveres Umfeld sind die grössten Gefahren für ein Investment in Arbonia», sagt Fahrenholz. Die Entwicklung des privaten Wohnbaumarktes ist derzeit noch schwer abzuschätzen. Zudem könnte der starke Franken für weiteren Gegenwind sorgen.