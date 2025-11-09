Hintergrund ist der Absturz einer MD-11-Frachtmaschine von UPS am Dienstag in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky, bei dem mindestens 14 Menschen ums Leben kamen. Während des Starts hatte sich das linke Triebwerk mitsamt seiner Aufhängung vom Flügel gelöst. Die FAA warnte, dieser Zustand könne zum «Verlust der Kontrolle über das Flugzeug» führen. Die 34 Jahre alte Maschine stürzte aus einer Höhe von etwa 30 Metern brennend ab und zerstörte zwei benachbarte Gebäude. Die US-Transportsicherheitsbehörde NTSB untersucht den Vorfall. Ermittlern zufolge hatten die Piloten noch versucht, die Kontrolle über das Flugzeug wiederzuerlangen, während im Cockpit ein Warnton ertönte.