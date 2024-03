Die Aktien von Meier Tobler gewinnen am Dienstag 1,9 Prozent auf 35,5 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) 0,2 Prozent tiefer steht. Seit dem Allzeithoch im Mai 2023 hat der Titel von Meier Tobler 35 Prozent an Wert eingebüsst.