Der Goldpreis ist nach dem Abverkauf zu Beginn der Börsenwoche auf der Suche nach einem Tiefpunkt, der die Basis für eine nachhaltige Kursrallye bilden kann. Zu Wochenbeginn kam es zu einer Bereinigung der Positionierungen. Anlagefonds, die systematisch Long- oder Shortpositionen eingehen, haben die Longpositionen deutlich zurückgefahren. Der Goldpreis sank am Dienstag auf den tiefsten Stand seit acht Wochen.