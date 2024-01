Eine Aufgabe, die insbesondere auch die Führungsetage fordert: In der Öffentlichkeit ist vor allem CEO Sergio Ermotti als starker Mann präsent. Doch auch der Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher macht eine gute Figur. «Er hat einen guten Ruf und kommt bei den Investoren sehr gut an», so Klien von der ZKB. Seine Vorgängerbank sei die Blaupause, was die UBS eigentlich auch erreichen wolle. «Die UBS will auch bewertungstechnisch so positioniert sein wie eine Morgan Stanley.»