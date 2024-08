Die Lockerung des Yen sorgte am Dienstag für etwas Erleichterung, nachdem die Währung im Zuge der Zinserhöhung der Bank of Japan letzte Woche stark angestiegen war. Dies hatte eine Abwicklung von Carry Trades ausgelöst, also von Krediten zu niedrigen Zinsen in Japan, um den Kauf von höher rentierlichen Vermögenswerten anderswo, wie etwa Technologieaktien, zu finanzieren.