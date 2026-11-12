Am Donnerstag verzeichnete der Franken unter den wichtigsten Währungen die grössten Gewinne. Anleger nutzten ihn als sicheren Hafen, nachdem eine Führungskrise bei Nvidia an den globalen Märkten eine Flucht aus risikoreichen Anlagen ausgelöst hatte. Bereits im Oktober hatte der Franken inmitten heftiger Proteste und politischer Turbulenzen in Frankreich angezogen. Das schmälerte die Renditen von sogenannten Carry-Trades. Bei dieser Strategie nutzen Investoren die tiefen Schweizer Finanzierungskosten, um in Währungen mit höheren Zinsen zu investieren.
Die seit Jahresbeginn erzielten Renditen aus dem Verkauf von Franken und dem gleichzeitigen Kauf von Euro schrumpften letzte Woche auf nur noch 0,1 Prozent. Ende September hatten sie noch bei 3,4 Prozent gelegen. Laut Daten der US-Aufsichtsbehörde CFTC haben Vermögensverwalter ihre Wetten auf einen fallenden Franken wegen der schwindenden Attraktivität dieses Handels bereits abgebaut. Hebelorientierte Fonds sind jedoch weiterhin stark netto-short positioniert. Eine Auflösung dieser Positionen könnte dem Franken zu weiteren Gewinnen verhelfen.
«Sollte die Risikoaversion anhalten, ist diese verbleibende Positionierung eine potenzielle Quelle für zusätzliche Frankennachfrage», sagte Gregor Hirt, Global Chief Investment Officer für Multi Asset bei Allianz Global Investors.
Am Donnerstag handelte der Franken um 0,2 Prozent fester bei 0,92268 pro Euro. Letzte Woche hatte er bei 0,91376 geschlossen – dem höchsten Stand gegenüber der Gemeinschaftswährung seit Mai.
Ein Rutsch unter die Marke von 0,90 wäre «unangenehm für die Entscheidungsträger, insbesondere wenn die Franken-Gewinne rasch erfolgen», sagte Shaun Osborne, Chef-Devisenstratege bei der Scotiabank. Er prognostiziert bis Jahresende einen Kurs von 0,93.
Vertreter der Schweizerischen Nationalbank (SNB) erklärten am Mittwoch bei einem Treffen mit der Regierung, die Institution sei bei Bedarf zum Eingreifen an den Devisenmärkten bereit. Strategen von JPMorgan erwarten, dass die SNB abrupte Kursausschläge glätten wird. Sie gehen aber nicht davon aus, dass die Nationalbank die Aufwertung des Frankens «vollständig stoppen oder umkehren» will.
«Strukturelle Nachfrage»
Neben der eher spekulativen Nachfrage sorgen die starke Schweizer Wirtschaft und die tiefe Staatsverschuldung für eine «strukturelle Nachfrage» nach dem Franken. Das erklärte Florian Ielpo, Leiter Makroökonomie bei Lombard Odier Investment Managers. Dies gelte besonders in einer Zeit, in der die europäische Politik angespannt sei.
Zudem beschleunigte sich die Schweizer Inflation im Oktober auf 1,5 Prozent, nach 1 Prozent im Vormonat. Laut Osborne von der Scotiabank könnte die SNB deshalb gegenüber einem starken Franken toleranter sein.
Van Luu, Leiter Währungs- und Zinsstrategie bei Russell Investments, bevorzugt derzeit Wetten auf einen fallenden Franken gegenüber dem Yen statt gegenüber dem Euro. Da die japanische Währung ebenfalls als sicherer Hafen gilt, besteht ein geringeres Risiko, dass politische Turbulenzen zu Währungsbewegungen führen, welche die Renditen zunichtemachen.
Zudem sei der Yen gegenüber dem Dollar rund 50 Prozent günstiger, als er eigentlich sein sollte, sagte Luu. Der Schweizer Franken hingegen erscheine im Vergleich zur US-Währung um etwa 20 Prozent überbewertet.
Angesichts der anhaltenden politischen Risiken in Europa und der laufenden Diskussionen über das französische Budget sei es für langfristige Investoren schwierig, im grossen Stil zu Wetten auf einen schwächeren Franken zurückzukehren, sagte Hirt von Allianz Global Investors.
«Insbesondere bei europäischen Zielanlagen kommt eine Finanzierung über den Franken derzeit einer Short-Position auf den regionalen sicheren Hafen gegen das regionale Risiko gleich», erklärte er. «Wir wären hier vorsichtig, solange die französischen Risikoaufschläge erhöht bleiben.»
(Bloomberg/cash)