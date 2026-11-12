Die seit Jahresbeginn erzielten Renditen aus dem Verkauf von Franken und dem gleichzeitigen Kauf von Euro schrumpften letzte Woche auf nur noch 0,1 Prozent. Ende September hatten sie noch bei 3,4 Prozent gelegen. Laut Daten der US-Aufsichtsbehörde CFTC haben Vermögensverwalter ihre Wetten auf einen fallenden Franken wegen der schwindenden Attraktivität dieses Handels bereits abgebaut. Hebelorientierte Fonds sind jedoch weiterhin stark netto-short positioniert. Eine Auflösung dieser Positionen könnte dem Franken zu weiteren Gewinnen verhelfen.