Wie sechs mit der Idee vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten, werden ein späterer Start der Massnahmen und eine andere Gebührenstruktur in Erwägung gezogen. So könnten Reedereien mit nur wenig Schiffen aus chinesischer Fertigung in ihrer Flotte mit niedrigeren Abgaben davonkommen. Trumps Regierung will mit den Gebühren in Millionenhöhe den US-Schiffbau stärken und die derzeitige Dominanz Chinas brechen. China betonte am Mittwoch erneut, die Pläne würden die US-Werften nicht wiederbeleben können, aber den USA schaden.