Insbesondere das Neuanlagengeschäft holte viel mehr neue Bestellungen (+15,9 Prozent) herein als vorhergesagt. Wachstumstreiber bei den Neuinstallationen waren vor allem die Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik (ohne China) mit einem Plus von über 10 Prozent. Der amerikanische Kontinent zeigte ein Wachstum von 5 bis 10 Prozent, während sich die Talfahrt in China mit einem Minus von Null bis -5 Prozent verlangsamt hat. Ohne China hätten die neuen Bestellungen gar um 20 Prozent zugelegt, erklärte UBS-Analyst Andre Kukhnin.