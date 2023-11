Der letzte starke Absacker erfolgte am Donnerstag, als die Aktien von Meyer Burger knapp 16 Prozent in die Tiefe rasselten. CEO Gunter Erfurt sagte gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass die Solarindustrie aufgrund der unsicheren Haushaltslage in Deutschland bedroht sei. Er liess weiter verlautbaren, dass die Finanzierungsprobleme des Landes "die Saat für eine neue europäische Solarindustrie austrocknen könnten." Etwa 60 Milliarden Euro, die während der Pandemie versprochen wurden, könnten nicht in den Klima- und Transformationsfonds fliessen, argumentierte er.