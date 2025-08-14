Aus Unternehmensunterlagen geht hervor, dass die Bank seit Anfang 2024 durchschnittlich nur 1'300 Stellen pro Quartal abgebaut habe, so dass Ende Juni die UBS noch über 105'000 Vollzeitmitarbeitende beschäftigt hat. Bei diesem Tempo wird das angestrebte Ziel von 85' 000 Mitarbeitern bis zum geplanten Abschluss der Integration Ende 2026 nicht erreicht. Die UBS hat zwar kein offizielles Personalziel bekannt gegeben, aber lnsidern sagten der Financial Times, dass die Geschäftsleitung die genannte Zahl anstreben wolle.