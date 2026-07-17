Für OpenAI und Anthropic kommt die neue ‌chinesische Konkurrenz zu einem kritischen Zeitpunkt. Die beiden steuern auf ihr Debüt an der Wall Street zu. OpenAI hat bereits einen entsprechenden vertraulichen Antrag gestellt. Zudem mussten die Startups ihre ‌modernsten KI-Modelle auf Anordnung der US-Regierung zeitweise abschalten oder die Veröffentlichung verschieben. Die Behörden ​befürchten Gefahren für die Cybersicherheit, weil die Programme nicht nur Schwachstellen in IT-Systemen aufdecken, sondern auch Schadcode schreiben, um diese Sicherheitslücken auszunutzen.