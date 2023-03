Es waren tektonische Verschiebungen am Mittwoch an den Märkten: Aktienkurs der Credit Suisse (CS) am Kollabieren, Notierungen von CS-Obligationen mit Rekordverlusten, Ausfallwahrscheinlichkeit bei den Kreditversicherungen fast 50 Prozent. Es wurde im Verlauf des Tages immer klarer: Das konnte so nicht weitergehen.