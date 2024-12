Bundesrat: Der Bundesrat ist wie die PUK der Auffassung, dass die Too-big-to-fail-Regelung Schwachstellen hat. Er will die Erkenntnisse der Kommission in die geplante Stärkung der Regelungen für systemrelevante Banken einbeziehen. Zufrieden äusserte sich der Bundesrat insofern zum Bericht, als dieser das Handeln der Behörden in der Krise der CS und die gewählte Lösung mit der Übernahme durch die UBS positiv würdige.