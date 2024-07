Es sind vor allem Kunden in China, die beim Kauf von Schmuck oder von teuren Uhren nun zuwarten. Die Immobilienkrise sowie die sich verschlechternden Konjunkturaussichten im «Reich der Mitte» hinterlassen am Luxusgütermarkt Spuren. «Der für unsere Branche wichtige Wohlfühlfaktor hat in China stark unter der Covid-Krise gelitten», sagte Präsident Johann Rupert im Mai.