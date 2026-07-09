Mit dieser Einschätzung widerspricht Coughlan dem Vontobel-Analysten, der Anfang des Monats seine positive Haltung bekräftigte. Trotz der anspruchsvollen Bewertung rechtfertigten das überdurchschnittliche Wachstum, die hohe Innovationskraft, die Preissetzungsmacht sowie die starke Bilanz weiterhin eine Kaufempfehlung. Auch Morgan Stanley teilt diese Einschätzung: Die Wachstumsdynamik bleibe intakt, und die hohe Bewertung sei angesichts der einzigartigen Positionierung im Markt für Rechenzentren gerechtfertigt.