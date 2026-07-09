Am Mittwoch gerieten die Aktien von Belimo deutlich unter Druck und verloren 7,4 Prozent. Ein Titel kostet neu noch 783.50 Franken. Damit notiert die Aktie auf dem tiefsten Stand seit zwei Monaten, nachdem sie vor wenigen Wochen mit 960 Franken noch ein Allzeithoch erreicht hatte. Seit Jahresbeginn verbleibt damit nur noch ein Plus von 0,36 Prozent.
Belastet wurde der Titel unter anderem durch eine Herabstufung von Van Lanschot Kempen. Die Bank senkte ihre Empfehlung auf «Sell» und reduzierte das Kursziel auf 668 Franken.
Analyst Chase Coughlan begründet seinen vorsichtigen Ausblick damit, dass Belimo innerhalb der grossen globalen Rechenzentrumszulieferer mit dem höchsten Bewertungsmultiplikator gehandelt werde. Das Unternehmen werde zum 33-Fachen des erwarteten Unternehmenswerts im Verhältnis zum Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EV/Ebitda) bewertet.
Mit dieser Einschätzung widerspricht Coughlan dem Vontobel-Analysten, der Anfang des Monats seine positive Haltung bekräftigte. Trotz der anspruchsvollen Bewertung rechtfertigten das überdurchschnittliche Wachstum, die hohe Innovationskraft, die Preissetzungsmacht sowie die starke Bilanz weiterhin eine Kaufempfehlung. Auch Morgan Stanley teilt diese Einschätzung: Die Wachstumsdynamik bleibe intakt, und die hohe Bewertung sei angesichts der einzigartigen Positionierung im Markt für Rechenzentren gerechtfertigt.
Allerdings ist Coughlan nicht der erste Analyst, der nach der starken Kursrallye bis Mitte Jahr vorsichtiger geworden ist. Bereits zuvor hatte Jefferies die Einstufung auf «Hold» gesenkt. Begründet wurde dies mit dem begrenzten Potenzial für weitere Kursgewinne sowie einer zusätzlichen Ausweitung der Bewertung.
Octavian hatte diese Haltung bereits im April eingenommen, behielt die Kaufempfehlung jedoch bei, aufgrund der starken Aktivitäten im Bereich Rechenzentren. Der Analyst warnte aber vor möglichen Lieferkettenstörungen durch geopolitische Spannungen, etwa eine Blockade der Strasse von Hormus.
Im Analystenkonsens überwiegt dennoch der Optimismus: Sechs Kaufempfehlungen stehen drei «Hold»- und zwei «Sell»-Ratings gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 951.30 Franken und damit nahezu auf dem Niveau des bisherigen Allzeithochs.