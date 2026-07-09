Am Mittwoch gerieten die Aktien von Belimo deutlich unter Druck und verloren 7,4 Prozent. Ein Titel kostet neu noch 783.50 Franken. Damit notiert die Aktie auf dem tiefsten Stand seit zwei Monaten, nachdem sie vor wenigen Wochen mit 960 Franken noch ein Allzeithoch erreicht hatte. Seit Jahresbeginn verbleibt damit nur noch ein Plus von 0,36 Prozent.