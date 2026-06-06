3) Schulden als Werkzeug

Schulden sind mit vielen Vorurteilen behaftet. Man verbindet sie mit Geldproblemen – damit, dass man sich etwas nicht leisten kann. Nicht so Superreiche: Sie unterscheiden klar zwischen hochverzinslichen Konsumkrediten und niedrig verzinslichem Kapital, das zur Anschaffung von renditebringenden Vermögenswerten aufgenommen wird. Der strategische Einsatz dieses Kapitals zum Kauf von Immobilien oder Aktien ist einer der deutlichsten Unterschiede darin, wie die Superreichen ihr Vermögen vergrössern.