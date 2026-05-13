Die Nachfrage nach proteinreichen und funktionalen Getränken steigt weltweit, wovon auch Emmi profitiert. In einer UBS-Studie vom April wird darauf hingewiesen, dass trendige Lifestyle-Produkte wie Matcha in der Schweiz und den USA das Umsatzwachstum des Unternehmens zusätzlich unterstützen könnten. Gleichzeitig verbessere das Unternehmen kontinuierlich seine Margen und setze verstärkt auf Premiumprodukte mit höherer Profitabilität, betonen die Analysten.

Die Valoren haben seit Januar rund 11 Prozent zugelegt. Im volatilen Umfeld überzeugt die Milchverarbeiterin als defensives Unternehmen mit stabiler Cash-Generierung und attraktiven Dividenden. Seit März 2026 ist das Sortiment des Schweizer Traditionsunternehmens zudem um einen «Emmi Matcha Latte» erweitert worden.