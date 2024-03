An der Börse stiess der Optimismus des Kühne-Managements allerdings auf taube Ohren. Die Anleger warfen die Aktie am Freitag in hohem Bogen aus ihren Depots. So notierten die Titel am frühen Nachmittag um über 12 Prozent tiefer bei noch rund 261 Franken - und dies trotz einer positiven Stimmung am Gesamtmarkt.