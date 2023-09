Comparis will die Entscheidung der Finma, wonach die Vergleichsplattform ein Versicherungsvermittler ist, beim Bundesverwaltungsgericht anfechten. «Das Gericht soll den Sachverhalt aus einer neutralen Perspektive heraus beurteilen», erklärte Comparis-Gründer und Verwaltungsratspräsident Richard Eisler in einer am Freitag verschickten Mitteilung.