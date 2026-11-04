Vor diesem Hintergrund fällt die Kursreaktion der grössten KI-Aktien verhältnismässig gering aus. Angesichts der Rolle, die KI für die US-Wirtschaft spielt, sorgten Spekulationen darüber, ob ein von den Demokraten dominierter US-Kongress die Investitionspläne im KI-Bereich bremsen könnte, kurzzeitig für Unruhe an den Märkten. Die Aktienmärkte in Korea und Taiwan - die stark von Chipexporteuren geprägt sind - gaben nach Bekanntwerden der Resultate über Nacht vorübergehend um nahezu 4 Prozent nach. Bis um 9.00 Uhr europäischer Zeit konnten diese Verluste jedoch vollständig wettgemacht werden.