Moonshot hatte bereits vor der Veröffentlichung von Kimi K3 in der vergangenen Woche Vorbereitungen für sein Börsendebüt aufgenommen. Bei Kimi K3 handelt es sich um ein fortschrittlicheres Open-Weight-Modell, das nach Angaben des Unternehmens bei der Gesamtleistung alle Konkurrenten mit Ausnahme von Claude Fable 5 von Anthropic und GPT-5.6 von OpenAI übertrifft.