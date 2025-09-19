Die Aktien der SMG starten an der SIX mit einem Preis von 48,25 Franken. Das entspricht einem Plus von 4,8 Prozent gegenüber dem Platzierungspreis von 46 Franken. Rund 30 Minuten nach Handelsbeginn notiert die Aktie bei 48,59 Franken. Derweil steht der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) 0,16 Prozent tiefer.
Der Börsengang der Swiss Marketplace Group ist der grösste Börsengang an der SIX seit dem IPO von Galderma vor 18 Monaten. Die Aktionäre von SMG - Betreiberin von etablierten Online-Portalen wie Homegate, Autoscout24, Ricardo, Tutti oder Moneyland - nehmen mit dem IPO rund 900 Millionen Franken ein. Im Rahmen des Börsengangs wurden rund 23 Prozent der Titel der Gesellschaft platziert.
Die Attraktivität des Titels liegt in der Kombination von Wachstum mit Dividendenzahlungen. Für das Geschäftsjahr 2025 will SMG eine Dividendenzahlung von rund 75 Millionen Franken ausschütten. Das entspräche einer Rendite von 1,7 Prozent. Christoph Tonini, CEO von SMG, stellt gegenüber cash.ch steigende Dividendenausschüttungen in Aussicht. «Wir positionieren uns als Wachstums- und Dividendentitel. Die anhaltend tiefe Kostenbasis erlaubt bei dem erwarteten hohen Wachstum steigende Gewinne und darum auch die Möglichkeit wachsender Ausschüttungen an die Aktionäre.»
Stephan Sola von Sola Capital bezeichnete die Dividendenausschüttung in diesem Jahr als moderat. «Mit dieser Dividendenprognose zeigt SMG, dass man erwartet, genügend freien Cashflow und Profitabilität zu haben, um eine Auszahlung zu ermöglichen, ohne das Wachstum oder Investitionen zu gefährden.» Der Sprung zur Regelmässigkeit der Ausschüttung hänge vom Umsatz-, Margen- und Wachstumsverlauf ab - mehr dazu hier.
Zwei Faktoren gilt es zu beachten
Während die von SMG vorgelegten Zahlen der letzten Jahre mit Wachstum und steigender Marktdominanz zu überzeugen wussten, besteht seit der Einführung von ChatGPT Erklärungsbedarf. Es ist vorerst offen, inwiefern Nutzerinnen und Nutzer auf mittel- oder langfristige Sicht die Anzeigen von Autos oder Immobilien über Perplexity oder ChatGPT suchen statt auf traditionelle Online-Portale zuzugreifen. SMG-CEO Christoph Tonini sieht laut einer früheren Aussage bislang jedoch keinen Einfluss von KI auf die Besucherzahlen der SMG-Portale. «Wir sind bestens positioniert für dieses Rennen, unter anderem auch weil wir die Datenbasis zu den lokalen Angeboten haben.»
Das Ziel sei zudem, die Produkte so weiterzuentwickeln, dass sie selbst zu intelligenten digitalen Assistenten werden könnten. Dabei sei zentral, dass der Kontakt zwischen Nutzer und Händler oder Makler weiterhin auf Plattformen der Swiss Marketplace Group stattfinde. «Dort liegt der entscheidende Mehrwert: in der Qualität der Angebote und der lokalen Nähe, die ein Sprachmodell nicht leisten kann», so der CEO von SMG.
Ein weiterer Punkt ist, dass nur die Aktionäre Mobiliar und Ringier beim Börsengang von SMG einen Teil ihrer Titel angeboten haben. Daraus folgt, dass die Anzahl der frei handelbaren Aktien - sogenannter Free Float - der SMG nur zwischen 20 und 23 Prozent liegt. Dieser geringe Anteil dürfte gerade angelsächsische Investoren aus dem institutionellen Lager davon abhalten, gross in SMG einzusteigen. Sie dürften abwarten, bis sich der Free Float erhöht hat.
(cash)