Zwei Faktoren gilt es zu beachten

Während die von SMG vorgelegten Zahlen der letzten Jahre mit Wachstum und steigender Marktdominanz zu überzeugen wussten, besteht seit der Einführung von ChatGPT Erklärungsbedarf. Es ist vorerst offen, inwiefern Nutzerinnen und Nutzer auf mittel- oder langfristige Sicht die Anzeigen von Autos oder Immobilien über Perplexity oder ChatGPT suchen statt auf traditionelle Online-Portale zuzugreifen. SMG-CEO Christoph Tonini sieht laut einer früheren Aussage bislang jedoch keinen Einfluss von KI auf die Besucherzahlen der SMG-Portale. «Wir sind bestens positioniert für dieses Rennen, unter anderem auch weil wir die Datenbasis zu den lokalen Angeboten haben.»