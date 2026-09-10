Der Inflationsausblick der EZB spricht eher für ein anhaltend höheres Zinsniveau im Euroraum und damit für einen festeren Euro. Denn im Euroraum muss man sich nach Einschätzung der EZB bis mindestens 2027 auf eine erhöhte Teuerungsrate einstellen. Für das laufende Jahr erwartet die Notenbank weiterhin 3 Prozent Inflation. Der Wert liegt deutlich über der mittelfristig angepeilten Marke von 2 Prozent.