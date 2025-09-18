Am Markt war die Senkung des Leitzinses in die Spanne zwischen 4,0 und 4,25 Prozent erwartet worden. Die Zinsentscheidung ist im geldpolitischen Rat der Fed mit einer Gegenstimme erfolgt. Nur ein Notenbanker hatte sich für eine stärkere Senkung um 0,50 Prozentpunkte ausgesprochen. Dabei handelte es sich um den Trump-Vertrauten Stephen Miran, der erst zu Beginn der Woche als Übergangslösung im Fed-Vorstand bestätigt wurde.