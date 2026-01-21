Alle warten auf Trumps Rede

Trumps Ankunft in der Schweiz und sein geplanter Auftritt beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos am Nachmittag könnten sich verzögern. Ursprünglich war die Rede für 14.30 Uhr vorgesehen. Der Auftritt des US-Präsidenten wird angesichts seiner Drohungen mit einer Annexion Grönlands, Zöllen gegen Verbündete und Plänen für einen umstrittenen «Friedensrat» im Nachgang des Gaza-Kriegs grosse Aufmerksamkeit erfahren.