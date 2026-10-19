Thomas Stucki, Anlagechef der St. Galler Kantonalbank, erwartete bereits letzte Woche wegen der Frankreich-Krise einen weiter steigenden Franken, wie er im cash-Interview sagte. «Die finanzielle Situation in Frankreich ist schwierig. Problematisch ist das Budgetdefizit von rund 5 Prozent des BIP, welches von einem schwachen nominalen BIP-Wachstum von 1,9 Prozent nicht aufgefangen werden kann. Die Schuldenquote wird deshalb weiter steigen, und es ist kein politischer Wille für schmerzhafte Sparmassnahmen zu erkennen», so Stucki.