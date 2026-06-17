Die ETF-Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigen das schon fast epische Ausmass. Mehr als eine Milliarde Dollar wurde in den elf aufliegenden SpaceX-ETF am Montag angelegt. Dabei erzielte der zweimal gehebelte «Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF» am ersten Handelstag ein Volumen von mehr als 261 Millionen Dollar. Damit ist dieser ETF erfolgreicher gestartet als der «iShares Bitcoin Trust», welcher bis anhin die erfolgreichste ETF-Lancierung aller Zeiten war. Zum Vergleich: Emittenten sind schon glücklich, wenn am ersten Tag ein ETF-Volumen von mehr als einer Million Dollar erzielt wird.