Bisher hatte die Konzernspitze noch eine Stagnation für möglich gehalten. Um die Bilanz zu stärken, streicht der Verwaltungsrat die Ausschüttungen an die Aktionäre zusammen. Das kam an der Börse nicht gut an. Die Aktie verlor im frühen Handel um rund 6 Prozent; damit gerät die jüngste Erholung vom Mehrjahrestief Anfang des Jahres ins Wanken.